Заседание комиссии UWW "Спорт для всех" пройдет в рамках Гран-при Москвы по борьбе

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Заседание комиссии Объединенного мира борьбы (UWW) "Спорт для всех" с участием главы UWW Ненада Лаловича пройдет в формате онлайн в рамках Гран-при Москвы по спортивной борьбе. Об этом на онлайн пресс-конференции в ТАСС сообщил глава комиссии, вице-президент UWW-Europe Георгий Брюсов.

"Традиционно в рамках турнира с 2007 года мы проводили заседание европейского комитета борьбы, в этот раз пройдет заседание комиссии "Спорт для всех". Заседание будет посвящено проблемам, которые стоят перед мировой борьбой в контексте распространения COVID-19. Участие в заседании подтвердил глава UWW Ненад Лалович, он примет участие по видеосвязи".

Продолжением дискуссии станет международный круглый стол "Спорт для всех против COVID-19" с участием генерального секретаря НОК Болгарии Белчо Горанова, члена исполкома UWW Родики Якши (Турция), эксперта в сфере международного спортивного консалтинга Маркуса Кеча (Австрия), президента Федерации борьбы Румынии Ризвана Пиркалабу. Эксперты обсудят гуманитарную миссию спорта в условиях пандемии, а также вопросы продвижения борьбы в системе образования, возможностей борьбы для социализации беженцев, тему "женский спорт против общественных стереотипов", пляжные виды как современный спортивный продукт.

Дискуссионную программу подготовил "РК-Спорт" - спортивная платформа Фонда Росконгресс, который является организатором Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума во Владивостоке и других крупных деловых мероприятий.