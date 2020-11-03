"Зальцбург" отменил из-за теракта развлекательные мероприятия перед матчем ЛЧ с "Баварией"

ТАСС, 3 ноября. Руководство австрийского футбольного клуба "Зальцбург" приняло решение об отмене всех развлекательных мероприятий перед игрой Лиги чемпионов с "Баварией" по причине прошедшего в понедельник в Вене теракта. Об этом сообщает пресс-служба "Зальцбурга".

Во вторник "Зальцбург" должен принять "Баварию" в матче третьего тура Лиги чемпионов в группе A, начало - 23:00 мск. Отменены световое шоу перед матчем, радиорепортаж, а также на стадионе не будут включать традиционную музыку во время забитых мячей.

В Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько человек, они были хорошо вооружены.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная спецоперация.