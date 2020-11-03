Милинкович-Савич заявил, что "Лацио" не будет играть на ничью в матче ЛЧ с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 ноября. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб "Лацио" настроен на победу в матче Лиги чемпионов с петербургским "Зенитом", а не на ничью, несмотря на первое место в группе. Об этом на предматчевой пресс-конференции сообщил полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.

"Мы уже подготовили план на игру. Завтра мы постараемся выиграть и привезти победу домой", - сказал Милинкович-Савич, отвечая на вопрос о том, устроит ли "Лацио" ничья.

Главный тренер итальянской команды Симоне Индзаги также сообщил, что "Лацио" настроен на победу, несмотря на то, что в Петербург не смогли прилететь несколько ведущих игроков клуба. "У нас есть игроки, которые не могут участвовать - это [Томас] Стракоша, [Лукас] Лейва, [Чиро] Иммобиле. Они не смогли приехать. Также у нас дома остались [Штефан] Раду, [Мануэль] Ладзари, Луис Альберто и [Гонсало] Эскаланте", - сказал тренер.

Ранее также сообщалось, что у игроков "Лацио" был обнаружен коронавирус. Индзаги в ответ на просьбу прокомментировать эти сообщения, ответил журналистам, что в клубе "были проблемы". "Но команда, на мой взгляд, проведет отличный матч, потому что мы играем против очень сильного соперника. В первых двух матчах "Зенит" не набрал ни одного очка и для него это очень важный матч", - отметил Индзаги.