"Йокерит" победил "Сочи" в матче КХЛ, забросив четыре шайбы за 12 минут

ТАСС, 3 ноября. Хельсинкский "Йокерит" победил в овертайме со счетом 5:4 "Сочи" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Голами у хозяев отметились Рафаэль Батыршин (22-я минута), Сергей Шмелев (26), Никита Точицкий (44) и Даниил Мироманов (60). Финский клуб забросил четыре шайбы в третьем периоде, отличились Никлас Енсен (41), Якуб Крейчик (50), Вели-Матти Савинайнен (50) и Джордан Шрёдер (53). Решающую шайбу на первой минуте овертайма забросил Брайан О'Нилл.

Нападающий финнов Петер Регин отдал две голевые передачи и преодолел отметку в 200 очков в КХЛ. В последних пяти домашних матчах против "Йокерита" сочинцы одержали лишь одну победу.

После 17 игр хельсинкский клуб идет на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 23 очка. "Сочи" с 16 очками в 22 матчах занимает девятое место. В следующем матче "Йокерит" примет 10 ноября СКА, "Сочи" в тот же день сыграет в гостях с омским "Авангардом".

В другом матче дня "Барыс" на своей площадке победил рижское "Динамо" (3:0), для которого это поражение стало девятым кряду.