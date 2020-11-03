СМИ: Диего Марадона будет прооперирован из-за субдуральной гематомы

Марадона был госпитализирован в понедельник. Тогда врач бывшего футболиста сообщил, что госпитализация не была срочной и не связана с употреблением наркотиков.

ТАСС, 3 ноября. Чемпиону мира по футболу 1986 года Диего Марадоне будет проведена операция в связи с субдуральной гематомой. Об этом сообщает телеканал TyC Sports .

По данным телеканала Todo Noticias, в настоящее время готовится транспортировка Марадоны в столичный медицинский центр из больницы в городе Ла-Плата, куда он был доставлен в понедельник. В Ла-Плате ему сделали томографию головного мозга, которая выявила наличие скопления крови.

30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. В настоящее время он является главным тренером аргентинской команды "Химнасия и Эсгрима". На прошлой неделе он был изолирован из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании и Кубок УЕФА. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

Субдуральная гематома или субдуральное кровоизлияние - тип гематомы, обычно ассоциированный с черепно-мозговой травмой.