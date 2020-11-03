Реванш отложен. Поветкин заразился коронавирусом и не сможет в ноябре сразиться с Уайтом

Новость о заражении Поветкина сообщил ТАСС глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. "Поветкин заразился коронавирусом, у него есть температура. Есть еще у одного человека в команде положительный тест, приняты все меры. Все, включая Поветкина, изолированы", - рассказал он.

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин заразился коронавирусом, его бой против британца Диллиана Уайта перенесен. Поединок был запланирован на 21 ноября в Великобритании.

Поветкин сохранит статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBC

Бой должен был стать вторым в этом противостоянии. Поветкин 23 августа в Великобритании нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

Промоутер Уайта Эдди Хирн отметил, что теперь бой-реванш может пройти 30 января в Великобритании. "Пока мы смотрим на эту дату", - сказал Хирн, чьи слова оказались в распоряжении ТАСС.

Сам Поветкин в настоящий момент находится в одной из московских больниц, где проходит лечение. Комментируя свое заболевание, он призвал людей "беречь близких".

Кому выгоднее?

Перенос поединка, безусловно, более выгоден британскому боксеру. Он не мог бы претендовать на титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета 21 ноября, поскольку имел медицинское отстранение от WBC. Организация просто не санкционировала бой за титул.