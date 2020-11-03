Реванш отложен. Поветкин заразился коронавирусом и не сможет в ноябре сразиться с Уайтом

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Александр Поветкин заразился коронавирусом, его бой против британца Диллиана Уайта перенесен. Поединок был запланирован на 21 ноября в Великобритании.
Новость о заражении Поветкина сообщил ТАСС глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский. "Поветкин заразился коронавирусом, у него есть температура. Есть еще у одного человека в команде положительный тест, приняты все меры. Все, включая Поветкина, изолированы", - рассказал он.
Бой должен был стать вторым в этом противостоянии. Поветкин 23 августа в Великобритании нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.
Промоутер Уайта Эдди Хирн отметил, что теперь бой-реванш может пройти 30 января в Великобритании. "Пока мы смотрим на эту дату", - сказал Хирн, чьи слова оказались в распоряжении ТАСС.
Сам Поветкин в настоящий момент находится в одной из московских больниц, где проходит лечение. Комментируя свое заболевание, он призвал людей "беречь близких".
Кому выгоднее?
Перенос поединка, безусловно, более выгоден британскому боксеру. Он не мог бы претендовать на титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета 21 ноября, поскольку имел медицинское отстранение от WBC. Организация просто не санкционировала бой за титул.
Теперь же Уайт имеет широкий круг вариантов, поскольку бой с Поветкиным уже точно не состоится раньше января 2021 года. А сам британец согласно контракту сохраняет свое право на реванш в любой ситуации. Поветкин же фактически вынужден дать Уайту реванш, не имея возможности воспользоваться правом претендовать на чемпионский титул WBC. Теперь же это право отодвигается еще дальше по срокам.
"Болезнь Саши - удар для меня, - сказал бывший тренер спортсмена Александр Зимин. - Но он парень молодой, думаю, все будет в порядке. Главное, ему надо правильно восстановиться и не форсировать нагрузки, не загнать себя. Знаю, какой он трудяга, но нужно себя поберечь".
"Не думаю, что Саше пойдет на пользу перенос, это же время", - добавил собеседник агентства.
Уайт готов драться с другим
Говоря о ближайших планах Уайта, промоутер Хирн отметил, что заменить Поветкина могут другие британские боксеры - Тайсон Фьюри или Дерек Чисора. По его словам, Чисора готов провести бой уже 21 ноября. Потенциальный поединок может стать третьим между двумя боксерами. Бой Уайт - Фьюри может пройти 5 декабря.
Уайт же отметил, что наиболее заинтересован в поединке против Фьюри, который не смог договориться о реванше против американца Деонтея Уайлдера. Фьюри завладел титулом WBC, нокаутировав Уайлдера в феврале. Ситуация должна разрешиться в ближайшее время.