ФК "Шахтер" потерпел крупнейшее домашнее поражение в еврокубках

ТАСС, 3 ноября. Украинский "Шахтер" на своем поле проиграл со счетом 0:6 германской "Боруссии" (Мёнхенгладбах) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на Олимпийском стадионе в Киеве.

В составе победителей хет-триком отметился Алассан Плеа (8, 26 и 79-я минуты), также голы забивали Рами Бенсебаини (44) и Ларс Штиндль (65). У "Шахтера" автогол на счету Валерия Бондаря (17).

Это поражение стало самым крупным для донецкого клуба на своем поле в еврокубках. В прошлом сезоне команда уступила дома в Лиге чемпионов "Аталанте" (0:3). Более крупно "Шахтер" проигрывал лишь в гостях мюнхенской "Баварии" (0:7) в 1/8 финала Лиги чемпионов - 2014/15.

После трех туров "Боруссия" возглавляет таблицу группы B, набрав пять очков, "Шахтер" идет вторым с четырьмя баллами в активе. До этого украинская команда победила в гостях испанский "Реал" (3:2) и сыграла дома вничью с итальянским "Интером" (0:0), которые проведут свой очный матч позднее во вторник.