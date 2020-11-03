Матч ЛЧ "Зальцбург" - "Бавария" начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта

ТАСС, 3 ноября. Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между австрийским "Зальцбургом" и германской "Баварией" стартует с минуты молчания. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Акция будет посвящена памяти погибших в теракте, который произошел в Вене в понедельник. Также игроки выйдут на поле в черных повязках. Ранее хозяева отменили все развлекательные мероприятия перед матчем.

В Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. Четыре человека погибли, 22 получили ранения, среди них один полицейский. Один преступник был ликвидирован полицией, он был сторонником группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько человек, они были хорошо вооружены.

Власти Австрии назвали произошедшее терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест. В городе продолжается масштабная спецоперация.