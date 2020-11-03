Гилерме: "Локомотив" играл с "Атлетико" без оглядки на класс соперника

ТАСС, 3 ноября. Футболисты "Локомотива" на поле не обращали внимание на превосходство в классе игроков испанского "Атлетико". Об этом заявил в эфире телеканала "Матч Премьер" голкипер российского клуба Маринато Гилерме.

Во вторник "Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" (1:1) в матче третьего тура группы А Лиги чемпионов.

"Мы на каждую игру готовимся, с такими топ-командами всегда сложно играть. Но когда ты на поле, ты не думаешь об этом, ты играешь как со всеми. Сложно играть на таком уровне", - заявил Гилерме.

После трех матчей "Локомотив" с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, "Атлетико" идет вторым, набрав четыре очка.