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Лига чемпионов

Мещеряков уверен, что Смолов еще принесет пользу "Локомотиву"

Председатель совета директоров железнодорожников покритиковал болельщиков за свист в адрес игрока

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Нападающий Федор Смолов принесет пользу московскому "Локомотиву". Такое мнение журналистам высказал председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Ранее "Локомотив" на своем поле со счетом 1:1 сыграл вничью с испанским "Атлетико" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Смолов провел на поле 64 минуты и не отметился результативными действиями.

"Смолов играет, он приносит и еще принесет пользу", - сказал Мещеряков.

"Не хочу говорить про болельщиков. Надо поддерживать команду, а не свистеть одному игроку. Вы сами выйдете на поле и покажите, как умеете играть", - отметил Мещеряков, комментируя свист в адрес Смолова.

После трех туров "Локомотив" с двумя очками занимает третью строчку таблицы группы А, "Атлетико" идет вторым, набрав четыре очка. Австрийский "Зальцбург" (1 очко) и германская "Бавария" (6) проводят очную встречу в эти минуты.

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