В "Локомотиве" опровергли информацию о конфликте футболиста Крыховяка с тренером Николичем

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков опроверг информацию о конфликте футболиста команды Гжегожа Крыховяка с главным тренером Марко Николичем. Об этом Мещеряков заявил журналистам.

Ранее в СМИ сообщалось, что Крыховяк мог перейти в "Зенит" в летнее трансферное окно. Футболисту якобы не нравились изменения в тренировках после прихода Николича.

"Нет никаких конфликтов, вы даже не представляете, насколько нормальная сейчас атмосфера в команде. О каком конфликте можно говорить, когда человек на поле отдает все силы", - сказал Мещеряков.

По итогам прошлого сезона Крыховяк забил 9 мячей в 26 матчах чемпионата России, в 10 играх нынешнего сезона на счету полузащитника два гола. "Когда он играл с Барой (полузащитником "Локомотива" Дмитрием Бариновым - прим. ТАСС), которому я хочу пожелать побыстрее выздороветь, у него была несколько иная функция. В истории, когда травму получил один из основных опорников страны, он вынужден играть иначе", - отметил Мещеряков.

Крыховяк выступает за "Локомотив" с 2018 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2022 года. В составе железнодорожников 30-летний польский полузащитник стал обладателем Кубка и Суперкубка России.