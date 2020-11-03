Мещеряков: "Локомотив" на продаже Миранчука заработал больше, чем мог

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" заработал на трансфере Алексея Миранчука больше, чем первоначально предполагалось. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Миранчук перешел в итальянскую "Аталанту" в начале сентября. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €14,5 млн.

"На продаже Леши мы заработали больше, чем могли, но раскрывать детали не хочу, - сказал Мещеряков. - Он очень хотел играть за рубежом, и я молю бога, чтобы у него там получилось, потому что он там играет не только за себя, а за страну и за тех молодых футболистов, которые будут туда [за рубеж] переходить".

"Существует такое понятие, как страховой риск. Это применимо к бизнесу, который приходит в нашу страну. Там он присутствует, когда речь идет о переходе наших футболистов. В такой ситуации коэффициент на стоимость игрока существенно ниже", - добавил он.