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Футбол в России

Мещеряков: "Локомотив" на продаже Миранчука заработал больше, чем мог

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера игрока в "Аталанту" составила €14,5 млн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" заработал на трансфере Алексея Миранчука больше, чем первоначально предполагалось. Об этом журналистам заявил председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

Миранчук перешел в итальянскую "Аталанту" в начале сентября. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила €14,5 млн.

"На продаже Леши мы заработали больше, чем могли, но раскрывать детали не хочу, - сказал Мещеряков. - Он очень хотел играть за рубежом, и я молю бога, чтобы у него там получилось, потому что он там играет не только за себя, а за страну и за тех молодых футболистов, которые будут туда [за рубеж] переходить".

"Существует такое понятие, как страховой риск. Это применимо к бизнесу, который приходит в нашу страну. Там он присутствует, когда речь идет о переходе наших футболистов. В такой ситуации коэффициент на стоимость игрока существенно ниже", - добавил он.

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