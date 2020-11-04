Главный тренер "Атлетико" Симеоне отметил игру вратаря "Локомотива" Гилерме

ТАСС, 4 ноября. Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме отлично проявил себя в матче Лиги чемпионов с испанским "Атлетико". Такое мнение выразил после матча с железнодорожниками главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне, комментарий которого приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник "Локомотив" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Атлетико" в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Локомотив" хорошо сыграл в обороне, их голкипер также отлично проявил себя. Мы показали не лучший матч, хорошо атаковали как флангами, так и через центр, но должны были забивать больше", - сказал Симеоне.

После трех туров "Локомотив занимает третье место в таблице группы А, набрав три очка. "Атлетико" с четырьмя баллами идет вторым.