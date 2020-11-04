Зацепиться за шанс. "Зенит" и "Краснодар" проведут матчи группового этапа Лиги чемпионов

ТАСС, 4 ноября. Российские футбольные клубы "Зенит" и "Краснодар" в среду проведут игры третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Петербуржцы на своем поле примут римский "Лацио", а "Краснодар" отправится в гости к испанской "Севилье". "Зенит" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после двух стартовых туров не набрал ни одного очка и занимает последнее место в группе F. "Лацио" имеет в активе четыре очка и вместе с бельгийским "Брюгге" возглавляет квартет. На третьем месте располагается германская "Боруссия" из Дортмунда.

Нападающие петербургской команды Сердар Азмун и Себастьян Дриусси, а также полузащитник Малком не успели восстановиться от полученных травм и не смогут помочь "Зениту" в предстоящем матче, который начнется в 20:55 мск. "Азмун занимается по индивидуальной программе, он не готов, Дриусси не готов, Малком продолжает лечение, Леон Мусаев также получил повреждение, Дмитрий Чистяков у нас не заявлен на Лигу чемпионов. Это минус пять игроков, которые не могут нам помочь завтра", - сообщил главный тренер "Зенита" Сергей Семак на предматчевой пресс-конференции. Сможет сыграть с "Лацио" капитан "Зенита" Артем Дзюба. Форвард был заменен в перерыве матча с "Боруссией" (0:2) и не выходил на газон в игре 13-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Химками" (2:0). 32-летний нападающий не забивал с 26 сентября, тогда он отметился хет-триком в игре с "Уфой" (6:0). "Мое состояние далеко не лучшее. Как только пандемия закончилась, мы начали проводить по два матча в неделю, чувствуется усталость. Наверное, это не только у меня, а и у всех спортсменов. Какие-то болячки есть", - признался Дзюба. Один из последних шансов "Зенита" В плей-офф Лиги чемпионов выйдут две лучшие команды группы. С учетом турнирного положения матч с "Лацио" может стать последним шансом петербургского клуба побороться за выход из группы или за третье место, дающее право сыграть в плей-офф Лиги Европы. Римляне в предстоящей встрече недосчитаются лучшего бомбардира чемпионата Италии прошлого сезона Чиро Иммобиле (36 голов в 37 матчах). Также не полетели в Санкт-Петербург основной вратарь команды Томас Стракоша и полузащитник Лукас Лейва.

"Лацио" - очень серьезный соперник, я просматриваю их матчи. Это один из последних наших шансов зацепиться за выход из группы. [Главный тренер "Лацио"] Симоне Индзаги строит очень такую, мне кажется, сбалансированную команду, но крен у них все-таки больше на атаку, хоть и играют в пять защитников, три центральных", - отметил Дзюба. Семак заявил, что несмотря на кадровые проблемы с выбором атакующих игроков, команда не планирует переходить на игру в три центральных защитника. "Что касается схемы с тремя защитниками, которую мы использовали в прошлом сезоне, у нас был определенный набор игроков, который позволял это делать. Сейчас это стало гораздо сложнее ввиду индивидуальных возможностей того или иного игрока. Это возможно, но это очень сложно, и ввиду того, какими качествами обладают наши защитники, на мой взгляд, это очень маловероятно", - пояснил главный тренер "Зенита".

На эту тему Семак: Азмун и Дриусси не успеют восстановиться к матчу против "Лацио"

Команды из России не могут пробиться в плей-офф Лиги чемпионов с 2016 года, тогда это удалось сделать "Зениту". Клуб из Санкт-Петербурга выходил из группы трижды (2012, 2014, 2016) и каждый раз уступал в 1/8 финала. В предыдущем сезоне "Зенит" набрал семь очков, но занял последнее место в группе. "Зенит" десять раз встречался с итальянскими командами в еврокубках, пути петербургского клуба с "Лацио" ранее не пересекались. В последний раз с итальянским коллективом сине-бело-голубые играли в 1/8 финала Лиги Европы, когда по сумме двух матчей одолели "Торино" (2:0, 0:1). Самой громкой победой "Зенита" над представителем серии А стал гостевой успех во встрече с "Миланом" (1:0) в групповом матче Лиги чемпионов сезона-2012/13. Всего "Зенит" одержал три победы при двух ничьих и пяти поражениях в играх с итальянскими командами. "Краснодар" сыграет с "Севильей" "Краснодар" сумел добыть выездную ничью в своем дебютном матче на групповом этапе Лиги чемпионов с французским "Ренном" (1:1). Во втором туре российская команда на своем поле была разгромлена английским "Челси" (0:4). Гостевая встреча с "Севильей" начнется в среду в 23:00 мск.

Краснодарцы из-за болезней и травм в последних матчах недосчитались ряда игроков основы и лишились возможности ротации состава. Плотный график игр привел к двум поражениям в чемпионате страны, в результате которых команда Мурада Мусаева опустилась на десятое место в турнирной таблице. Как заявил на предматчевой пресс-конференции Мусаев, не прилетел в Испанию только полузащитник Реми Кабелла. "Кабелла не прилетел, Марков с нами, он уже тренируется в общей группе. Вандерсон и Виктор Классон тоже здесь, но пока не готовы выходить в основе", - сказал Мусаев. "Краснодар" и "Севилья" встречались два года назад на групповой стадии Лиги Европы. Команды обменялись домашними победами. Дома краснодарцы выиграли со счетом 2:1, в Испании "Севилья" взяла реванш (3:0), но это не помешало российскому клубу выйти в плей-офф. "Краснодар" после двух туров занимает третье место, набрав одно очко и опережая "Ренн" по дополнительным показателям. "Севилья" и "Челси" имеют в активе по четыре очка.

Лига чемпионов-2020/21. Группа Е Место Команда И В Н П М О 1 Челси 2 1 1 0 4-0 4 2 Севилья 2 1 1 0 1-0 4 3 Краснодар 2 0 1 1 1-5 1 4 Ренн 2 0 1 1 1-2 1