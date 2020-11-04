Николич: заработанное в матче с "Атлетико" очко может стать решающим для "Локомотива" в ЛЧ

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Заработанный балл в матче с испанским "Атлетико" может стать важнейшим для российского "Локомотива" по итогам групповой стадии Лиги чемпионов. Такое мнение выразил главный тренер железнодорожников Марко Николич, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

Во вторник "Локомотив" сыграл дома вничью с "Атлетико" (1:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Атлетико" и "Бавария" по-разному играют в футбол, мы говорили, что матч будет сложным. Они приехали мотивированными, хотели набрать три очка, у них очень качественная команда, атака, середина поля, - сказал Николич. - Мне понравилась игра с "Баварией", но иногда играешь суперхорошо, и не набираешь очков. "Локомотив" набрал очки впервые за три матча, это очко может оказаться очень важным в конце".

Во втором туре "Локомотив" дома проиграл германской "Баварии" (1:2).

"Команда билась на поле, матч получился эмоциональным. Футбол - сумасшедшая игра. В последнем матче против "Баварии" мы играли хорошо, создали много моментов, но не набрали очков. Сегодня играли не так хорошо, как семь дней назад, но взяли одно очко", - добавил тренер.