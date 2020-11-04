"Бавария" разгромила "Зальцбург" в гостевом матче Лиги чемпионов, забив шесть мячей

ТАСС, 4 ноября. Германская "Бавария" со счетом 6:2 обыграла в гостях австрийский "Зальцбург" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды являются соперниками российского "Локомотива" по группе А.
У хозяев голами отметились Мергим Бериша (4-я минута) и Масая Окугава (66). В составе мюнхенцев голы забили Роберт Левандовский (21, с пенальти, 88), Джером Боатенг (79), Лерой Сане (83) и Люка Эрнандес (90+3). Автогол на счету защитника "Зальцбурга" Расмуса Кристенсена (44).
Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Вене, который случился в понедельник. Также в связи с этим был отменен ряд развлекательных мероприятий перед матчем, а игроки вышли на поле с траурными повязками на руках.
В другом матче группы А "Локомотив" ранее дома сыграл вничью с испанским "Атлетико" (1:1).
"Бавария" с девятью очками в активе лидирует в таблице группы, следом идут "Атлетико" (4), "Локомотив" (2) и "Зальцбург" (1). В следующем туре мюнхенцы сыграют с "Зальцбургом" на своем поле, "Атлетико" примет "Локомотив". Оба матча пройдут 25 ноября.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бавария
|3
|3
|0
|0
|12-3
|9
|2
|Атлетико
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|3
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|4-5
|2
|4
|Зальцбург
|3
|0
|1
|2
|6-11
|1