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Лига чемпионов

"Бавария" разгромила "Зальцбург" в гостевом матче Лиги чемпионов, забив шесть мячей

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу мюнхенского клуба
Игроки "Зальцбурга" Расмус Кристенсен и "Баварии" Кингсли Коман EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS
Описание
Игроки "Зальцбурга" Расмус Кристенсен и "Баварии" Кингсли Коман
© EPA-EFE/LUKAS BARTH-TUTTAS

ТАСС, 4 ноября. Германская "Бавария" со счетом 6:2 обыграла в гостях австрийский "Зальцбург" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды являются соперниками российского "Локомотива" по группе А.

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У хозяев голами отметились Мергим Бериша (4-я минута) и Масая Окугава (66). В составе мюнхенцев голы забили Роберт Левандовский (21, с пенальти, 88), Джером Боатенг (79), Лерой Сане (83) и Люка Эрнандес (90+3). Автогол на счету защитника "Зальцбурга" Расмуса Кристенсена (44).

Матч начался с минуты молчания в память о жертвах теракта в Вене, который случился в понедельник. Также в связи с этим был отменен ряд развлекательных мероприятий перед матчем, а игроки вышли на поле с траурными повязками на руках.

В другом матче группы А "Локомотив" ранее дома сыграл вничью с испанским "Атлетико" (1:1).

"Бавария" с девятью очками в активе лидирует в таблице группы, следом идут "Атлетико" (4), "Локомотив" (2) и "Зальцбург" (1). В следующем туре мюнхенцы сыграют с "Зальцбургом" на своем поле, "Атлетико" примет "Локомотив". Оба матча пройдут 25 ноября.

Лига чемпионов-2020/21. Группа A
МестоКомандаИВНПМО
1Бавария330012-39
2Атлетико31114-74
3Локомотив30214-52
4Зальцбург30126-111

 

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