Хет-трик Жоты помог "Ливерпулю" разгромить "Аталанту" в игре ЛЧ. Миранчук остался в запасе

Три мяча забил Диогу Жота (16, 33 и 54-я минуты), по одному разу отличились Мохаммед Салах (47) и Садио Мане (49). Для Жоты этот хет-трик стал первым в составе клуба. Салах забил 21-й гол за "Ливерпуль" в еврокубках и сравнялся с лидером по этому показателю - Стивеном Джеррардом. На 74-й минуте главный тренер английского клуба Юрген Клопп получил желтую карточку.

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук остался на скамейке запасных. "Аталанта" потерпела крупнейшее поражение в Лиге чемпионов, клуб впервые вышел в главный еврокубковый турнир в прошлом году.

"Ливерпуль" одержал три победы в трех матчах и занимает первое место в турнирной таблице группы D, набрав 9 очков. "Аталанта" идет на третьей строчке, имея в активе 4 очка. В четвертом туре подопечные Клоппа 25 ноября примут "Аталанту".

В другом матче группы D нидерландский "Аякс" на выезде обыграл датский "Мидтьюланн" со счетом 2:1. В группе С "Манчестер Сити" дома обыграл греческий "Олимпиакос" (3:0), в другой встрече квартета португальский "Порту" на своем поле с тем же счетом победил французский "Марсель". Испанский "Реал" дома обыграл итальянский "Интер" (3:2) в матче группы В.