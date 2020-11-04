Россия оторвалась от Бельгии на 0,167 балла в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 4 ноября. Занимающая седьмое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Россия смогла оторваться от идущей восьмой Бельгии на 0,167 балла по итогам вторничных матчей группового этапа Лиги чемпионов. В активе России стало 37,382 балла, у бельгийцев осталось 34,300 балла.
Во вторник "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1. Бельгийские клубы в этот день не играли. Португальский "Порту" на своем поле разгромил французский "Марсель" со счетом 3:0. Благодаря этому занимающая шестое место Португалия набрала 0,4 балла и увеличила отрыв от России. В активе португальцев стало 43,349 балла.
В сезоне-2019/20 Россия опустилась с шестой на седьмую строчку в таблице коэффициентов УЕФА, в результате чего в сезоне-2021/22 страну на международной арене представят не шесть, а пять клубов. Две команды пройдут в Лигу чемпионов (одна стартует с группового этапа, вторая - с третьего квалификационного раунда), один клуб сыграет в Лиге Европы (квалификационный раунд плей-офф), две команды выступят в новом турнире УЕФА под названием "Лига конференций" (третий и второй квалификационные раунды). У располагающейся на шестой строчке Португалии в следующем сезоне в еврокубках будут играть шесть клубов.
Как формируется таблица коэффициентов УЕФА
Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.
За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов и за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов начисляются четыре бонусных очка. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку.
В нынешнем сезоне в связи с тем, что противостояния в квалификационных раундов еврокубков, за исключением раунда плей-офф Лиги чемпионов, состояли из одного матча, а не из двух, за победу в квалификационных играх (кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов) начислялось 1,5 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - 0,5 очка.
В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.
|№
|Страна
|Суммарный коэффициент
|Клубы (стартовало/осталось)
|1
|Испания
|84,426
|7/7
|2
|Англия
|83,283
|7/7
|3
|Италия
|64,724
|7/7
|4
|Германия
|63,998
|7/6
|5
|Франция
|51,915
|6/5
|6
|Португалия
|43,349
|5/3
|7
|Россия
|37,382
|6/4
|8
|Бельгия
|34,300
|5/4
|9
|Нидерланды
|34,200
|5/4
|10
|Австрия
|32,625
|5/4