Не проиграли испанцам. "Локомотив" выстоял в матче Лиги чемпионов с "Атлетико"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. "Локомотив" продолжает удивлять своим выступлением в Лиге чемпионов: после яркого матча с сильнейшим клубом мира "Баварией" московская команда отобрала очки у мадридского "Атлетико" - еще одного претендента на победу в турнире.

На эту тему "Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов

Встреча команд в Москве завершилась со счетом 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме: на мяч Хосе Марии Хименеса (18-я минута) железнодорожники ответили точным ударом с пенальти Антона Миранчука (25). "Локомотив" набрал второе очко, которое вывело команду на чистое третье место в квартете A, дающее право сыграть в плей-офф Лиги Европы. "Атлетико" с четырьмя очками идет вторым, "Бавария" лидирует с тремя победами, замыкает таблицу австрийский "Зальцбург", в активе которого одно очко. Мюнхенская команда победила железнодорожников неделю назад - 1:2. В той встрече "Локомотив" достойно сопротивлялся действующему победителю Лиги чемпионов и даже имел возможность обыграть его. В игре с "Атлетико" красно-зеленые смотрелись не столь убедительно, однако благодаря везению и слаженной игре в обороне сумели сдержать атакующий натиск испанцев. Дежавю Сюжет игры напомнил встречу сборных России и Испании в 1/8 финала чемпионата мира, подарившую стране мем "А потом мы победили испанцев". В том матче российской команде тоже противостояли превосходящие их в классе испанцы, они значительно дольше владели мячом на чужой половине поля, чаще били по воротам, но, как и в отчетном матче, обратить свое доминирование в победу не сумели. Оба мяча тогда были забиты в первом тайме, причем ответный россияне также забили благодаря удару с 11-метровой отметки. Как и два года назад, пенальти был назначен за игру рукой. На этот раз провинился Эктор Эррера - мяч попал ему в руку, когда он пытался заблокировать навес Федора Смолова.

На эту тему Главный тренер "Атлетико" Симеоне отметил игру вратаря "Локомотива" Гилерме

Этот эпизод стал самым обсуждаемым после матча. Дело в том, что в руку мексиканцу мяч попал, срикошетив от тела. При попытке футболиста сыграть в мяч такое касание не будет считаться нарушением правил. Для вынесения вердикта арбитру встречи Бенуа Бастьену пришлось обратиться к видеоповтору, причем вместе с ним посмотреть его захотел нападающий "Атлетико" Луис Суарес. Отогнать от монитора уругвайца удалось только с помощью предупреждения. После матча с решением арбитра согласился главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, который до этого семь раз приезжал в Москву в качестве игрока и тренера и ни разу не проиграл. "Не видел повтора, но думаю, что пенальти был, - сказал он. - Если касание было, значит оно было".

Тренер "Атлетико" также отметил игру вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме, который во втором тайме совершил несколько красивых спасений. И это тоже отсылает к матчу сборных двухлетней давности, лучшим игроком которого был признан Игорь Акинфеев. "Вратарь "Локомотива" провел великолепный матч, брал очень важные мячи", - заметил Симеоне. "Локомотиву" было очень непросто удержать ничейный результат, особенно во втором тайме, когда команда практически не переходила на половину поля соперника. "Атлетико" при этом создал множество моментов для взятия ворот, его игроки попадали в штангу и перекладину, не забивали в ворота с нескольких метров. "Локомотив" вразумительную атаку сумел организовать только к 73-й минуте. "Мне понравилась игра с "Баварией", но иногда играешь суперхорошо и не набираешь очков, - сказал главный тренер "Локомотив" Марко Николич. - "Локомотив" набрал очки впервые за три матча, это очко может оказаться очень важным в конце".

' Матч ТВ/YouTube'

Немного статистики Еще один важный момент матча - Миранчук отличился во второй встрече Лиги чемпионов подряд, именно он стал автором гола в ворота "Баварии". Полузащитник "Локомотива" сумел забить, возможно, двум лучшим на сегодня вратарям мира - Мануэлю Нойеру и Яну Облаку.

В основе "Локомотива" впервые вышел сербский защитник Слободан Райкович, заменивший травмированного Ведрана Чорлуку. В центре защиты серб достойно сыграл в паре с Мурило. "Локомотив" впервые с сезона-2003/04 не проиграет больше четырех матчей на групповом этапе Лиги чемпионов, в двух предыдущих сезонах он проигрывал по пять раз при одной победе. В последний раз три очка в Лиге чемпионов железнодорожники набрали в первом туре прошлого розыгрыша - со счетом 2:1 был повержен германский "Байер". Таким образом, московская команда не может победить в Лиге чемпионов уже восьмую игру подряд. У нее шесть поражений и две ничьих.

"Локомотив" и "Атлетико" встретились в шестой раз и во второй раз сыграли вничью. До этого команды разошлись миром на групповом этапе Кубка УЕФА сезона-2007/08 (3:3). Затем последовали четыре поражения железнодорожников: два в 1/8 финала Лиги Европы сезона-2017/18 (0:3; 1:5) и еще два - на групповой стадии прошлого розыгрыша Лиги чемпионов (0:2; 0:2). Российские клубы не могут победить в Лиге чемпионов с 27 ноября 2019 года, когда петербургский "Зенит" в пятом туре дома обыграл французский "Лион" (2:0). "Мы сказали "Атлетико", что они сюда будут ездить до тех пор, пока мы их не обыграем. Сейчас ничья, так что им еще раз придется сюда приезжать", - пошутил после встречи председатель совета директоров железнодорожников Анатолий Мещеряков.

В другом матче группы "Бавария" на выезде одолела австрийский "Зальцбург" со счетом 6:2. Шесть мячей во вторник забил еще один немецкий клуб - в матче группы B "Боруссия" из Менхенгладбаха на выезде всухую победила "Шахтер" - украинский клуб, который в первом туре обыграл мадридский "Реал". С крупным счетом победу одержал и "Ливерпуль" - английский клуб со счетом 5:0 одолел "Аталанту". Алексей Миранчук, в отличие от своего брата, возможности отличиться в этот день не имел - он остался в запасе итальянской команды.