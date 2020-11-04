СМИ: Марадона был успешно прооперирован из-за субдуральной гематомы

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноября. /ТАСС/. Аргентинские врачи успешно прооперировали бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадону, у которого была диагностирована субдуральная гематома. Об этом сообщил во вторник телеканал "Тодо нотисиас".
Ранее во вторник Марадона был транспортирован из больницы в городе Ла-Плата, куда он был доставлен в понедельник, в клинику в пригороде столицы из-за необходимости проведения операции. В Ла-Плате ему сделали томографию головного мозга, которая выявила наличие скопления крови.
Ранее личный врач Марадоны Леопольдо Луке заявил, что госпитализация не была срочной, и что бывший футболист сам захотел пройти медицинский осмотр. Аргентинские СМИ сообщали, что у Марадоны наблюдаются проблемы со сном.
30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. В настоящее время он является главным тренером аргентинской команды "Химнасия и Эсгрима". На прошлой неделе он был изолирован из-за контакта с заразившимся коронавирусом.
Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок УЕФА и чемпионат мира. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.
Субдуральная гематома или субдуральное кровоизлияние - тип гематомы, обычно ассоциированный с черепно-мозговой травмой.