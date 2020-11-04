СМИ: Марадона был успешно прооперирован из-за субдуральной гематомы

Ранее во вторник Марадона был транспортирован из больницы в городе Ла-Плата, куда он был доставлен в понедельник, в клинику в пригороде столицы из-за необходимости проведения операции. В Ла-Плате ему сделали томографию головного мозга, которая выявила наличие скопления крови.

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноября. /ТАСС/. Аргентинские врачи успешно прооперировали бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадону, у которого была диагностирована субдуральная гематома. Об этом сообщил во вторник телеканал "Тодо нотисиас".

60 лет "золотому мальчику". Восемь вопросов про Диего Марадону

Ранее личный врач Марадоны Леопольдо Луке заявил, что госпитализация не была срочной, и что бывший футболист сам захотел пройти медицинский осмотр. Аргентинские СМИ сообщали, что у Марадоны наблюдаются проблемы со сном.

30 октября Марадоне исполнилось 60 лет. В настоящее время он является главным тренером аргентинской команды "Химнасия и Эсгрима". На прошлой неделе он был изолирован из-за контакта с заразившимся коронавирусом.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века. Он выступал за аргентинские "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс" и "Ньюэллс Олд Бойз", испанские "Барселону" и "Севилью", а также итальянский "Наполи". Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок УЕФА и чемпионат мира. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.

Субдуральная гематома или субдуральное кровоизлияние - тип гематомы, обычно ассоциированный с черепно-мозговой травмой.