Гасперини заявил, что тяжелый график отнимает много сил у футболистов "Аталанты"

ТАСС, 4 ноября. Частые матчи отнимают много сил у игроков итальянского футбольного клуба "Аталанта". Такое мнение высказал главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини, его комментарий приводит телеканал Sky Sport Italia .

Во вторник "Аталанта" дома со счетом 0:5 проиграла английскому "Ливерпулю" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Российский полузащитник клуба из Бергамо Алексей Миранчук остался в запасе.

"Нам придется задуматься о том, как бороться с таким типом противников, - сказал Гасперини. - Страха не было, мы играли с привычной уверенностью. Очевидно, что мы не можем поддерживать обычную интенсивность, это нужно учитывать. Игры каждые три дня отнимают много энергии, но это то, с чем команды, выступающие в еврокубках, должны мириться".

"Аталанта" идет на третьей строчке в группе D, имея в активе 4 очка и уступая нидерландскому "Аяксу" по дополнительным показателям. В следующем туре подопечные Гасперини 25 ноября на выезде сыграют с "Ливерпулем".