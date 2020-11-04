Источники: решения CAS по делу WADA и РУСАДА не стоит ждать раньше конца ноября

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не стоит ждать сразу после слушаний, оно появится не раньше конца ноября. Об этом ТАСС стало известно из трех источников, не зависящих друг от друга.

"Раньше конца ноября решения ждать не стоит", - сообщил один из источников. По мнению еще двух, решение может стать известно только в декабре.

Рассмотрение дела о санкциях WADA против российского спорта проходит в Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна - принимать крупные спортивные турниры.