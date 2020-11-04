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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Источники: решения CAS по делу WADA и РУСАДА не стоит ждать раньше конца ноября

Слушания проходят с 2 по 5 ноября
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© EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не стоит ждать сразу после слушаний, оно появится не раньше конца ноября. Об этом ТАСС стало известно из трех источников, не зависящих друг от друга.

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"Раньше конца ноября решения ждать не стоит", - сообщил один из источников. По мнению еще двух, решение может стать известно только в декабре.

Рассмотрение дела о санкциях WADA против российского спорта проходит в Лозанне с 2 по 5 ноября. От решения суда зависит, будут ли российские спортсмены следующие четыре года выступать под национальным флагом на Олимпийских играх и чемпионатах мира, а страна - принимать крупные спортивные турниры.

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