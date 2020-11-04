Бывший игрок "Ювентуса" обвинил Роналду в невежественности и неуважении к одноклубникам

ТАСС, 4 ноября. Бывший защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Паскуале Бруно обвинил нападающего команды Криштиану Роналду в невежественности и неуважении к партнерам за то, что португалец за два года нахождения в коллективе не выучил итальянский язык. Комментарий Бруно приводит "Газета.Ru" со ссылкой на издание Calciomercato.

"Криштиану Роналду невежественен, - сказал Бруно. - Он в Италии два года и до сих пор не выучил наш язык, он говорит на испанском, чтобы что-то объяснить. Он не уважает своих товарищей по команде и жителей Италии".

Роналду выступает за "Ювентус" с лета 2018 года. До этого он играл за испанский "Реал", английский "Манчестер Юнайтед" и португальский "Спортинг". Он является пятикратным обладателем приза "Золотой мяч", пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Англии, двукратным чемпионом Испании и Италии. В 2016 году Роналду в составе национальной команды стал победителем чемпионата Европы, а в 2019-м - победителем Лиги наций.