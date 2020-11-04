Бобслеисты Касьянов и Хузин собираются вернуться в спорт после окончания дисквалификации

"Я намереваюсь вернуться в спорт после окончания дисквалификации. Сейчас я самостоятельно поддерживаю физическую форму, но специальную работу выполнять пока не имею права", - сказал 37-летний Касьянов. "Собираюсь возобновить спортивную карьеру", - заявил 30-летний Хузин.

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российские бобслеисты Александр Касьянов и Ильвир Хузин, чьи дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 завершатся 12 декабря, намерены вернуться в спорт. Об этом бобслеисты сообщили ТАСС.

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда в конце 2017 года признала Касьянова, Хузина, а также Александра Зубкова, Алексея Воеводу, Алексея Пушкарева виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировав их результаты на Олимпиаде в Сочи и запретив пожизненно участвовать в Олимпийских играх. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на пропуск Игр 2018 года. В январе 2019 года Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о двухлетней дисквалификации Зубкова, Воеводы, Касьянова, Пушкарева и Хузина.

Зубков, Касьянов, Пушкарев и Хузин не были согласны с наказанием и в начале февраля 2019 года подали апелляции на решение IBSF в CAS. Одновременно в CAS подало иск Всемирное антидопинговое агентство, настаивающее на четырехлетнем наказании спортсменов. Суд отклонил обе апелляции, сохранив двухлетний срок дисквалификации.

Экипаж боба-четверки пилота Касьянова в сезоне-2016/17 стал победителем Кубка мира. В его активе есть победы на четырех этапах Кубка мира, серебро и бронза чемпионатов мира по бобслею и скелетону в командной гонке.

Разгоняющий Хузин вместе с Касьяновым выиграл бронзу ЧМ-2015 в командной гонке и два этапа Кубка мира в соревнованиях экипажей бобов-четверок.