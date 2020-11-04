МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира 2020 года Виктория Демченко стала победительницей Кубка России по санному спорту в спринте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России (ФССР).

Демченко показала результат 32,482 секунды. Четыре тысячных секунды ей уступила двукратная чемпионка мира 2020 года Екатерина Катникова, третье место заняла Олеся Михайленко (32,633).

Победителями Кубка России в спринте среди мужских экипажей саней-двоек стали чемпионы мира 2020 года Александр Денисьев и Владислав Антонов (32,534). Второе место заняли Станислав Мальцев и Дмитрий Халилов (32,613), третье - Андрей Богданов и Андрей Медведев (32,640).

Кубок России по санному спорту завершится 4 ноября командной гонкой.