Футболист "Рубина" Йевтич потерял сознание в матче Кубка России после удара в голову

ТАСС, 4 ноября. Полузащитник казанского "Рубина" Дарко Йевтич потерял сознание во время матча третьего тура группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу против "СКА-Хабаровска" после удара в голову.
Инцидент произошел в середине первого тайма. Нападающий "СКА-Хабаровска" Владислав Брагин нанес Йевтичу удар локтем по лицу и разбил ему нос. После длительной паузы игрок "Рубина" потерял сознание и покинул поле на носилках.
Момент с Дарко. Игрок ФК «СКА-Хабаровск» получил за удар только жёлтую карточку pic.twitter.com/ry7QE2piVX— «Рубин» Казань (@fcrk) November 4, 2020
"Рубин" произвел вынужденную замену, вместо Йевтича на поле вышел Дмитрий Тарасов. После первого тайма счет в матче 0:0.
Йевтичу 27 лет. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и забил один гол.