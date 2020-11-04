Футболист "Рубина" Йевтич потерял сознание в матче Кубка России после удара в голову

ТАСС, 4 ноября. Полузащитник казанского "Рубина" Дарко Йевтич потерял сознание во время матча третьего тура группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу против "СКА-Хабаровска" после удара в голову.

Инцидент произошел в середине первого тайма. Нападающий "СКА-Хабаровска" Владислав Брагин нанес Йевтичу удар локтем по лицу и разбил ему нос. После длительной паузы игрок "Рубина" потерял сознание и покинул поле на носилках.