Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком РПЛ в октябре

ТАСС, 4 ноября. Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Эксперты РПЛ отдали свой голос за полузащитника петербургского "Зенита" Александра Ерохина, болельщики и эксперты "Матч Премьер" - за Влашича.

Лучшим тренером октября единогласно признан Виктор Гончаренко, под руководством которого ЦСКА одержал четыре победы в четырех играх октября.

Лучшим забитым мячом выбран гол нападающего "Сочи" Антона Заболотного в ворота "Ростова" в матче 10-го тура РПЛ (4:2). Эксперты РПЛ отдали свой голос за Заболотного, болельщики выбрали лучшим гол Влашича тульскому "Арсеналу" в 12-м туре (5:1), эксперты "Матч Премьер" - забитый мяч полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии в ворота грозненского "Ахмата" в 10-м туре (1:1).