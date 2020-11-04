Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком РПЛ в октябре

ТАСС, 4 ноября. Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич признан лучшим игроком Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) в октябре. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.
Эксперты РПЛ отдали свой голос за полузащитника петербургского "Зенита" Александра Ерохина, болельщики и эксперты "Матч Премьер" - за Влашича.
Лучшим тренером октября единогласно признан Виктор Гончаренко, под руководством которого ЦСКА одержал четыре победы в четырех играх октября.
Лучшим забитым мячом выбран гол нападающего "Сочи" Антона Заболотного в ворота "Ростова" в матче 10-го тура РПЛ (4:2). Эксперты РПЛ отдали свой голос за Заболотного, болельщики выбрали лучшим гол Влашича тульскому "Арсеналу" в 12-м туре (5:1), эксперты "Матч Премьер" - забитый мяч полузащитника казанского "Рубина" Хвичи Кварацхелии в ворота грозненского "Ахмата" в 10-м туре (1:1).
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Гол Антона Заболотного – лучший в октябре! Болельщики выбрали лучшим гол Николы Влашича, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР – гол Хвичи Кварацхелии. Решающим стал выбор экспертов РПЛ, которые отдали свой голос за классный удар игрока «Сочи» Антон Заболотный забил мастерский гол ударом в падении через себя в матче 10-го тура против «Ростова» Overhead strike by Anton Zabolotny is the best goal of October Fans voted for Nikola Vlasic's goal, official broadcaster MATCH PREMIER experts chose goal by Khvicha Kvaratskhelia. Final choice was made by #RPL experts, who voted for stunning shot by FC Sochi forward #ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяцаРПЛ #РПЛтопчик #GOTM #GoalOfTheMonth