Андрей Шляпников стал очередным кандидатом на пост президента ВФЛА

Выборы президента ВФЛА запланированы на 30 ноября. Как сообщал ранее ТАСС, на этот пост уже претендуют олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова и спортивный менеджер Михаил Гусев.

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников стал кандидатом на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом он сообщил ТАСС.

"На пост президента ВФЛА меня выдвинули федерации легкой атлетики Ярославской и Ивановской областей, - сказал Шляпников. - В Ярославле я провожу соревнования среди студентов и любителей. В Иванове в этом году мы хотели в рамках городской эстафеты сделать большой турнир с участием легкоатлетов центральных регионов России и Северо-Запада. Также я занимался вопросами реконструкции стадиона в Ивановской области".

"Ивановская и Ярославская федерации уже отправили все документы в ВФЛА, - продолжил собеседник ТАСС. - Теперь мне в течение определенного срока предстоит заполнить своего рода анкету кандидата в президенты. Там есть много вопросов, на которые я должен ответить, - какие источники финансирования я могу привлечь, как я представляю работу по развитию легкой атлетики в регионах и т. д. Потом вся эта информация будет опубликована на сайте ВФЛА".

Шляпников считает, что одной из главных задач является реконструкция стадионов и строительство новых легкоатлетических манежей, так как Россия является северной страной. "Порядка 100 манежей нужно построить в России, я подсчитывал", - сказал собеседник ТАСС.

Шляпников являлся членом президиума ВФЛА до февраля 2020 года, в федерации он руководил комитетом по развитию студенческой легкой атлетики. В 1979 году ему было присвоено звание мастера спорта международного класса по легкой атлетике, он является многократным чемпионом СССР и чемпионом Европы в спринтерском беге. Шляпников является директором турнира по легкой атлетике "Звезды студенческого спорта", он награжден Почетной грамотой президента РФ за вклад в подготовку и проведение Всемирной летней универсиады 2013 года в Казани и почетным знаком "За заслуги в развитии олимпийского движения в России".