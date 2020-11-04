Определились все участники 1/8 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 4 ноября. "СКА-Хабаровск" обыграл казанский "Рубин" со счетом 1:0 в домашнем матче третьего тура группового этапа Бетсити - Кубка России по футболу и стал последним участником 1/8 финала турнира.

Гол забил Рамазан Гаджимурадов (75-я минута). На 78-й минуте защитник хабаровского клуба Григорий Труфанов был удален за вторую желтую карточку.

В середине первого тайма во время единоборства нападающий "СКА-Хабаровска" Владислав Брагин нанес полузащитнику "Рубина" Дарко Йевтичу удар локтем по лицу и разбил тому нос. После длительной паузы игрок "Рубина" потерял сознание и покинул поле на носилках.

Помимо "СКА-Хабаровска", групповой этап преодолели "Спартак" (Москва), "Урал" (Екатеринбург), "Арсенал" (Тула), "Уфа", "Химки", "Ахмат" (Грозный), "Крылья Советов" (Самара), "Сочи" и "Тамбов". На стадии 1/8 финала в турнир вступят шесть команд Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), которые отобрались в еврокубки по итогам прошлого сезона: "Зенит" (Санкт-Петербург), "Локомотив", ЦСКА, "Динамо" (все - Москва), "Краснодар" и "Ростов". Из 16 клубов, продолжающих участие в розыгрыше, 14 команд представляют РПЛ и две - Олимп - Футбольную национальную лигу ("СКА-Хабаровск" и "Крылья Советов").

Пары команд 1/8 финала определятся по результатам жеребьевки, которая пройдет в течение семи дней. Хозяевами полей будут шесть клубов, попавших в прошлом сезоне в еврокубки, а также две команды из числа преодолевших групповой этап (определятся по жеребьевке). Начиная со стадии 1/8 финала, победители раундов будут определяться в одноматчевом противостоянии. Матчи 1/8 финала Кубка России пройдут 20 и 21 февраля.