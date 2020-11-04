Футболист "Рубина" Йевтич, потерявший сознание в игре Кубка России, улетит вместе с клубом

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Врачи дали разрешение полузащитнику казанского футбольного клуба "Рубин" Дарко Йевтичу, потерявшему сознание в гостевом матче против "СКА-Хабаровска" в среду, улететь вместе с командой. Об этом рассказал главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба казанского клуба.

Йевтич потерял сознание во время матча третьего тура группового этапа Бетсити - Кубка России в Хабаровске после удара в голову. Казанский клуб проиграл со счетом 0:1 и завершил выступление в турнире.

"Мы боялись, что может быть кровоизлияние в мозг. К счастью, этого не произошло, поэтому врачи дали ему разрешение лететь. У него перелом носа и очень сильное сотрясение мозга", - сказал Слуцкий.

"Наверное, по версии арбитра игрок должен был умереть на футбольном поле, чтобы заслужить удаление у соперника. Футболист разбивает локтем нос, и человек просто теряет сознание от этого удара, надо было только, наверное, убить, чтобы арбитр его удалил. Я не пытаюсь винить судью в нашем поражении, но если мы говорим про эпизод с Йевтичем, то там красная карточка", - добавил тренер.

Йевтичу 27 лет. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей и забил один гол.