Исмаилов рассказал о встрече с Александром Емельяненко после боя

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов рассказал ТАСС о встрече с Александром Емельяненко после поединка.

В июле Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

"Я звонил и общался с Сашей, он пригласил меня в гости, - сказал Исмаилов. - Сейчас буду в Москве, обязательно зайду в гости, посидим и пообщаемся, он сказал, что подготовит хлеб-соль. Он позвал меня прямо в гости, а не куда-то посидеть, и мне понравилось, как мы пообщались по телефону. Это было гораздо приятнее, чем то, что он говорит в интервью".