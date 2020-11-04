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ММА

Исмаилов рассказал о встрече с Александром Емельяненко после боя

В июле Магомед Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов рассказал ТАСС о встрече с Александром Емельяненко после поединка.

В июле Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

"Я звонил и общался с Сашей, он пригласил меня в гости, - сказал Исмаилов. - Сейчас буду в Москве, обязательно зайду в гости, посидим и пообщаемся, он сказал, что подготовит хлеб-соль. Он позвал меня прямо в гости, а не куда-то посидеть, и мне понравилось, как мы пообщались по телефону. Это было гораздо приятнее, чем то, что он говорит в интервью".

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