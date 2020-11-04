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Баскетбольные еврокубки

Руководство баскетбольной Евролиги не рассматривает вариант остановки сезона

Ранее главный тренер итальянского "Милана" Этторе Мессина призвал приостановить сезон из-за пандемии
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© EPA-EFE/Toms Kalnins

МОСКВА, 4 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетбольная Евролига не рассматривает вариант остановки сезона, все клубы-участники настроены играть, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС рассказал источник в руководстве Евролиги.

Ранее главный тренер итальянского "Милана" Этторе Мессина призвал приостановить сезон Евролиги из-за пандемии.

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"Мы уважаем личное мнение Этторе, но возможность приостановки сезона не обсуждалась ни на каком уровне. И руководство Евролиги, и клубы-участники сосредоточены на том, чтобы сезон продолжался и проходил по расписанию, одобренному в июле", - сказал собеседник ТАСС.

Текущий сезон Евролиги стартовал 3 октября, в нем принимают участие российские ЦСКА, "Химки" и "Зенит". Предыдущий сезон был досрочно завершен из-за пандемии.

Мессина с 2005 по 2009 год и с 2012 по 2014 год возглавлял ЦСКА, вместе с которым дважды выиграл Евролигу. Еще два раза он становился победителем турнира с итальянской "Болоньей".

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