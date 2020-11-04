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ММА

Исмаилов заявил, что готов провести бой-реванш против Александра Емельяненко

В июле Магомед Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов готов провести реванш поединка против соотечественника Александра Емельяненко. Об этом Исмаилов заявил ТАСС.

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В июле Исмаилов победил Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 107 в Сочи.

"Если Саша вернется, один хороший бой выиграет, - сказал Исмаилов. - Все увидят, что Саша хорошо себя чувствует, и он скажет, что, мол, в нашем бою была случайность. Из-за того, что он тогда поставил на кон все, я готов из уважения дать ему реванш".

На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. У 39-летнего Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

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