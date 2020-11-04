Российский биатлонист Поварницын заразился коронавирусом

4 ноября команда завершила тренировочный сбор в Алдане (Республика Саха). "Перед заключительным днем сдали очередные тесты, они оказались положительными у Александра Поварницына, а также четырех человек из персонала команды. Мы следуем предписаниям Роспотребнадзора, поэтому все они временно останутся в Якутии", - сообщил Каминский.

ТАСС, 4 ноября. Тест на коронавирус российского биатлониста Александра Поварницына дал положительный результат. Об этом в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР) рассказал старший тренер мужской национальной сборной Юрий Каминский.

Биатлонист Пащенко вылечился после коронавируса, но покинет сбор в Алдане позже команды

Ранее коронавирусом заразился биатлонист Петр Пащенко. Во время болезни Пащенко был изолирован от сборной, недавно он приступил к индивидуальным тренировкам. Последний тест, сданный спортсменом, показал отрицательный результат.

После короткого перерыва мужская сборная России проведет сбор в Тюмени, который начнется 8 ноября.

Поварницыну 26 лет. Лучшим личным результатом спортсмена на Кубке мира по биатлону является 10-е место в гонке преследования на этапе в США в сезоне-2015/16, в составе эстафетной команды завоевал бронзовую медаль на этапе в Канаде в сезоне-2018/19. В его активе серебряная медаль летнего чемпионата мира в спринтерской гонке (2019).