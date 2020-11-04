{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Американский боксер Хантер может заменить Поветкина в поединке против Уайта

Российский спортсмен не сможет выйти на бой из-за заражения коронавирусом
Майкл Хантер Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Майкл Хантер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Американский боксер Майкл Хантер может стать соперником британца Диллиана Уайта вместо россиянина Александра Поветкина. Об этом ТАСС сообщили в команде Уайта.

На эту тему
Реванш отложен. Поветкин заразился коронавирусом и не сможет в ноябре сразиться с Уайтом

"Мы слышали, что Хантер также хочет выступить против Диллиана", - сказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Поветкин заразился коронавирусом и не сможет провести бой против Уайта 21 ноября. Поединок должен состояться в 2021 году. В первом бою Поветкин нокаутировал Уайта в поединке за временный титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, бой прошел 23 августа в Великобритании.

Хантер и Поветкин завершили бой вничью в декабре 2019 года.

Теги
Бокс
Лига Европы
Два соперника футбольного ЦСКА по Лиге Европы объявили о массовом заражении коронавирусом
В загребском "Динамо" девять случаев, в "Вольфсберге" - восемь
Читать полностью