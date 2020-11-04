Каррера из-за температуры не полетел с АЕКом на матч Лиги Европы

ТАСС, 4 ноября. Главный тренер греческого футбольного клуба АЕК Массимо Каррера не полетел с командой на матч Лиги Европы против украинской "Зари". Об этом сообщает портал onsports.gr.

Во вторник вечером у Карреры поднялась температура, о чем он сообщил врачу команды. Утром в среду симптомы не изменились.

Матч АЕКа против "Зари" состоится 5 ноября. Команды играют в группе G, куда также попали английский "Лестер" и португальская "Брага".

С 2016 по 2018 год Каррера занимал должность главного тренера московского "Спартака", вместе с которым стал чемпионом России в сезоне-2016/17 и обладателем Суперкубка России (2017).