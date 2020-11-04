Минспорт проведет ряд программ и мероприятий для привлечения населения к сдаче норм ГТО

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ намерено провести ряд мероприятий для популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" и привлечения населения к участию в его соревновательной части. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов.

30 октября президент РФ Владимир Путин подписал перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, проходившего 6 октября. Так, глава государства призвал повысить заинтересованность групп населения к выполнению норм ГТО.

"В рамках указа президента РФ Владимира Путина о возрождении советских норм физической подготовки "Готов к труду и обороне" Минспортом России запланирован ряд программ и мероприятий, направленных на повышение соревновательной составляющей, привлекательности участия в сдаче нормативов ГТО, а также осуществление комплекса мер по поощрению обладателей знаков отличия ГТО, - отметил Байсултанов. - В ближайших планах реализация рейтинга участников, который позволит каждому из участников сравнить себя как с друзьями, так и с любым сдающим нормативы комплекса ГТО".

"В декабре 2020 года запланировано проведение фестиваля "Игры ГТО". Мероприятие включает в себя специализированную трассу с элементами испытаний комплекса ГТО, что позволит определить самого сильного физкультурника. В рамках данного фестиваля планируется презентация Книги рекордов ГТО с церемонией внесения первых записей о победителях "Игр ГТО", - добавил собеседник агентства.

Байсултанов отметил, что продолжается работа над мультсериалом, который должен привлечь детей к занятию спортом.

"Продолжаем работу над анимационным сериалом для детей с талисманами комплекса ГТО, который, на наш взгляд, будет способствовать формированию ценностей занятий физической культурой и спортом, а также устойчивой модели по ведению здорового образа жизни, - рассказал Байсултанов. - Соответственно, государство намерено совершенствовать требования комплекса ГТО и всячески повышать стимулирование граждан к выполнению нормативов".