Даниил Медведев вышел в третий круг турнира серии "Мастерс" в Париже

ТАСС, 4 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл южноафриканца Кевина Андерсона во втором круге турнира серии "Мастерс" в Париже.

Встреча закончилась в первом сете при счете 6:6 (5:2) в пользу 24-летнего Медведева, который посеян на турнире под третьим номером, Андерсон отказался от продолжения борьбы и снялся. Спортсмены провели вторую очную встречу, 30 октября в четвертьфинале турнира в Вене сильнее оказался 34-летний Андерсон.

В следующем круге Медведев сыграет с победителем пары между австралийцем Алексом де Минауром (16) и итальянцем Лоренцо Сонего.

24-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года.

Андерсон находится на 86-й позиции рейтинга ATP. Он является победителем шести турниров под эгидой организации. Высшим достижением Андерсона на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Уимблдона-2018 и Открытого чемпионата США - 2017.

Турнир в Париже завершится 8 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет €3,15 млн.