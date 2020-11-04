КХЛ определила лучших игроков девятой недели регулярного чемпионата

ТАСС, 4 ноября. Финский форвард уфимского "Салавата Юлаева" Тему Хартикайнен признан лучшим нападающим девятой недели регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Вместе с командой Хартикайнен одержал победы в трех матчах из четырех и набрал в них 6 очков (3 гола + 3 результативные передачи), что является лучшим результатом недели. Его показатель полезности составил "+5". Шайба Хартикайнена в матче против хабаровского "Амура" (4:1) стала победной. Финский нападающий "Салавата Юлаева" нанес 17 бросков по воротам и провел шесть силовых приемов.

Лучшим голкипером признан вратарь подольского "Витязя" Антон Тодыков, одержавший победы в трех матчах недели. Против череповецкой "Северстали" он впервые не пропустил в матче КХЛ. Тодыков завершил неделю с 95,79% отраженных бросков и коэффициентом надежности 1,32.

Среди защитников лучшим стал игрок ярославского "Локомотива" Максим Осипов. Вместе с командой он сумел победить в трех матчах из четырех, отметился одним голом и одной результативной передачей. Осипов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+5". На его счету восемь бросков по воротам, четыре силовых приема и четыре заблокированных броска.

Лучшим новичком назван 20-летний защитник челябинского "Трактора" Сергей Телегин, одержавший две победы в трех матчах. Гол в игре против рижского "Динамо" стал для защитника вторым в КХЛ. Хоккеист не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1", в среднем он проводил на льду 14 минут 18 секунд. В его активе шесть силовых приемов и два заблокированных броска.