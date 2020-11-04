УЕФА временно отстранил сотрудника "Карабаха" за оскорбительную публикацию в соцсети

ТАСС, 4 ноября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) временно отстранил от любой деятельности, связанной с футболом, сотрудника азербайджанского клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее Ибрагимов на своей странице в Facebook радикально высказался о конфликте в Нагорном Карабахе. Позднее он удалил публикацию, но УЕФА открыл в отношении него дисциплинарное дело по двум статьям дисциплинарного регламента - "Расистское и иное дискриминационное поведение" и "Нарушение основных правил приличного поведения". Футбольный клуб "Карабах" заявил, что накажет Ибрагимова. УЕФА отстранил сотрудника клуба до окончания разбирательств.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории начались активные бои. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. Уже трижды достигались договоренности о прекращении огня, однако почти сразу участники конфликта начинали обмениваться обвинениями в их нарушении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.