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Лига Европы

Два соперника футбольного ЦСКА по Лиге Европы объявили о массовом заражении коронавирусом

В загребском "Динамо" девять случаев, в "Вольфсберге" - восемь

ТАСС, 4 ноября. Тесты на коронавирус пятерых футболистов хорватского "Динамо" из Загреба и восьмерых представителей австрийского "Вольфсберга" дали положительный результат перед очной встречей в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщают пресс-службы команд.

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Матч "Динамо" - "Вольфсберг" пройдет 5 ноября в Загребе.

Количество зараженных футболистов "Динамо" увеличилось до девяти. Среди заболевших в "Вольфсберге" есть как игроки, так и сотрудники клуба.

Зараженные не смогут принять участие в матче. Также коронавирусом заразился главный тренер "Динамо" Зоран Мамич, который почувствовал недомогание после гостевой игры второго тура с российским ЦСКА, прошедшей 29 октября. Руководить командой в ближайших встречах будет его ассистент Ален Петернац.

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