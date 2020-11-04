Два соперника футбольного ЦСКА по Лиге Европы объявили о массовом заражении коронавирусом

ТАСС, 4 ноября. Тесты на коронавирус пятерых футболистов хорватского "Динамо" из Загреба и восьмерых представителей австрийского "Вольфсберга" дали положительный результат перед очной встречей в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщают пресс-службы команд.

Игра есть, голов нет. Матч Лиги Европы между ЦСКА и загребским "Динамо" завершился вничью

Матч "Динамо" - "Вольфсберг" пройдет 5 ноября в Загребе.

Количество зараженных футболистов "Динамо" увеличилось до девяти. Среди заболевших в "Вольфсберге" есть как игроки, так и сотрудники клуба.

Зараженные не смогут принять участие в матче. Также коронавирусом заразился главный тренер "Динамо" Зоран Мамич, который почувствовал недомогание после гостевой игры второго тура с российским ЦСКА, прошедшей 29 октября. Руководить командой в ближайших встречах будет его ассистент Ален Петернац.