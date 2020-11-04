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ММА

Исмаилов заявил, что не собирается драться против Федора Емельяненко

Российский боец сказал, что уважает Емельяненко и все, что он сделал для смешанных единоборств

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов не собирается проводить бой против Федора Емельяненко. Об этом Исмаилов рассказал ТАСС.

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В июле Исмаилов победил младшего брата Федора Александра Емельяненко техническим нокаутом в третьем раунде.

"Никогда с Федором не подерусь, - сказал Исмаилов. - Я, к примеру, не поддержу никого из России, кто в будущем захочет подраться с Хабибом [Нурмагомедовым]. Я ребятам перед боем с [Александром] Емельяненко сказал, что одним словом можно все перевернуть. Я бы после боя крикнул: "Федор" - и больше бы ничего не объяснял".

"Но я бы так не сделал, я уважаю Федора  и все то, что он для нас сделал, сделал для ММА. Никогда бы так не поступил", - добавил собеседник агентства.

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