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Футбол в России

"Локомотив" продлил контракт с Антоном Миранчуком до 2024 года

Предыдущее соглашение с полузащитником истекало летом 2021 года
Антон Миранчук Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Антон Миранчук
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 4 ноября. Московский футбольный клуб "Локомотив" продлил контракт с полузащитником сборной России Антоном Миранчуком. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Новое соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Предыдущий контракт истекал летом 2021 года.

"В "Локомотиве" я чувствую себя как дома, я счастлив, просто счастливый человек в своем клубе. У меня теперь еще больше мотивации, чтобы радовать болельщиков. Я - футболист, моя задача - доказывать свою состоятельность на поле, радовать семью, болельщиков, клуб, приносить пользу. Сейчас я один из самых счастливых людей на земле", - сказал Миранчук.

Миранчук выступает в системе "Локомотива" с 2011 года. За основную команду он провел 119 матчей во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 16 результативными передачами. В текущем сезоне он провел за клуб 16 игр и забил четыре мяча, два из которых в групповом этапе Лиги чемпионов. В составе национальной сборной России в его активе 16 матчей и три гола.

Миранчук является чемпионом России сезона-2017/18, двукратным победителем кубка страны (2017, 2019) и Суперкубка России (2019). В 2016 году он выступал на правах аренды за эстонскую "Левадию", с которой завоевал серебряные медали национального первенства.

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