Титов стал единственным кандидатом на пост главы Федерации спортивной гимнастики России

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) будут безальтернативными, единственным кандидатом на этот пост является действующий руководитель федерации Василий Титов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСГР.

Выборы руководства ФСГР из-за пандемии пройдут путем заочного голосования с 18 по 25 ноября. Срок подачи документов на выборные должности истек 3 ноября.

"Василий Николаевич Титов является единственным кандидатом на пост президента Федерации спортивной гимнастики России", - отметила собеседница ТАСС.

Титов возглавляет Федерацию спортивной гимнастики России с октября 2014 года (9 февраля 2017 года был переизбран). Он также является вице-президентом Международной федерации гимнастики и Олимпийского комитета России.