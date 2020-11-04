{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Титов стал единственным кандидатом на пост главы Федерации спортивной гимнастики России

Выборы руководства ФСГР пройдут путем заочного голосования с 18 по 25 ноября
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Выборы президента Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) будут безальтернативными, единственным кандидатом на этот пост является действующий руководитель федерации Василий Титов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСГР.

Выборы руководства ФСГР из-за пандемии пройдут путем заочного голосования с 18 по 25 ноября. Срок подачи документов на выборные должности истек 3 ноября.

"Василий Николаевич Титов является единственным кандидатом на пост президента Федерации спортивной гимнастики России", - отметила собеседница ТАСС.

Титов возглавляет Федерацию спортивной гимнастики России с октября 2014 года (9 февраля 2017 года был переизбран). Он также является вице-президентом Международной федерации гимнастики и Олимпийского комитета России.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Летние олимпийские виды спорта
Власов занял 24-е место на 14-м этапе "Вуэльты"
Победил бельгиец Тим Вилленс из команды "Лотто"
Читать полностью