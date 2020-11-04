Алина Загитова ушла от вопроса о продолжении карьеры

ТАСС, 4 ноября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире телеканала "Матч ТВ" затруднилась ответить на вопрос о возобновлении профессиональной карьеры.

Алина Загитова не планирует участвовать в соревнованиях в 2020 году

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке карьеры в фигурном катании на один сезон. С тех пор фигуристка не принимала участия в соревнованиях.

"Посмотрим, потому что сейчас коронавирус и очень сложно. Отменяется очень много соревнований, некоторые под вопросом. Сложная ситуация для всего спорта", - сказала 18-летняя спортсменка.

Загитова отметила, что возвращение в спорт станет непростым жизненным этапом. "Естественно, будет трудно. Всем будет трудно, не только мне. Это спорт", - добавила фигуристка.

Загитова также рассказала о темах, которые находятся под запретом для обсуждения. "Я предпочитаю разговаривать только о себе, о людях, которые меня окружают, о семье", - подчеркнула спортсменка.

Загитова - олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира и Европы, победительница финала серии Гран-при. На данный момент она работает ведущей шоу "Ледниковый период" на Первом канале.