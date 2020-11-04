Загитова заявила, что хорошо относится к критике в свой адрес

ТАСС, 4 ноября. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова хорошо относится к критическим высказываниям в свой адрес, поскольку подобные комментарии являются стимулом для новых достижений. Об этом 18-летняя спортсменка заявила в эфире телеканала "Матч ТВ" .

"К хейту отношусь прекрасно, это как стимул подняться еще выше, - сказала Загитова. - Раньше, конечно же, я очень много внимания обращала, переживала. Без хейтеров никуда, у всех они есть".

Загитова рассказала о том, как ее популярность сказывается на бытовом уровне. "Сейчас коронавирус, поэтому к нам не пускают очень многих людей на каток, они стоят на улице. Мне их безумно жалко, потому что холодно сейчас все-таки, но мне безумно приятно, когда они просят сфотографироваться. Люди приходят, тратят свое время, мне безумно приятно", - добавила спортсменка.

Помимо золотой медали Олимпийских игр 2018 года в личном турнире, Загитова является серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе золотые медали чемпионатов мира и Европы, а также победа в финале Гран-при.