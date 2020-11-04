Власов занял 24-е место на 14-м этапе "Вуэльты"

ТАСС, 4 ноября. Российский велогонщик Александр Власов из команды "Астана" занял 24-е место на 14-м этапе престижной испанской многодневки "Вуэльта". Протяженность этапа составила 204,7 км.

Победил в гонке бельгиец Тим Вилленс (Lotto Soudal), он преодолел дистанцию за 4 часа 37 минут 5 секунд, Власов уступил лидеру 3 минуты 44 секунды. Вторым стал канадец Майкл Вудс (EF Pro Cycling), третьим к финишу приехал чех Зденек Штыбар (Deceuninck - Quick Step).

Первое место в общем зачете занимает словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma), следом идут эквадорец Ричард Карапас (Ineos) и британец Хью Карти (EF Pro Cycling). Власов располагается на девятой строчке в общей классификации.

15-й этап протяженностью 230,8 км пройдет 5 ноября.

Соревнования завершатся 8 ноября. "Вуэльта" проводится в 75-й раз, впервые она прошла в 1935 году. "Вуэльта" входит в число самых престижных веломногодневок (Гранд-тур) наряду с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия". Действующим победителем является Роглич. Из россиян веломногодневку выигрывал Денис Меньшов (2007).