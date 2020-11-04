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ММА

Российский боец Исмаилов назвал самого принципиального соперника в карьере

Француз Ксавье Фупа-Покам победил Исмаилова в 2014 году

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов назвал француза Ксавье Фупа-Покама самым принципиальным соперником в карьере. Об этом Исмаилов рассказал ТАСС.

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Исмаилов проиграл Фупа-Покаму раздельным решением судей на турнире во Франции в 2014 году.

"Ксавье Фупа-Покам - это из принципа, сейчас просто хотелось бы "помять" ему лицо. Я даже не знал, что так бывает, - отметил Исмаилов. - Мне просто сказали - ну вот так. Там нельзя было добивать на полу, в конечном итоге меня с удушающего приема сняли".

"И даже при этом я его в стойке перебил. Организатор сказал, что я выиграл, но он ничего не может поделать. Хотелось грубо поговорить с рефери, но забрать деньги за бой для меня тогда было важнее", - добавил собеседник агентства.

На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА.

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