Российский боец Исмаилов назвал самого принципиального соперника в карьере

Исмаилов проиграл Фупа-Покаму раздельным решением судей на турнире во Франции в 2014 году.

"Ксавье Фупа-Покам - это из принципа, сейчас просто хотелось бы "помять" ему лицо. Я даже не знал, что так бывает, - отметил Исмаилов. - Мне просто сказали - ну вот так. Там нельзя было добивать на полу, в конечном итоге меня с удушающего приема сняли".

"И даже при этом я его в стойке перебил. Организатор сказал, что я выиграл, но он ничего не может поделать. Хотелось грубо поговорить с рефери, но забрать деньги за бой для меня тогда было важнее", - добавил собеседник агентства.

На счету 34-летнего Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА.