Овечкин считает золото Олимпиады более реальным, чем рекорд Гретцки

ТАСС, 4 ноября. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин считает, что завоевать золотую медаль Олимпийских игр реальнее, чем побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛ. Об этом Овечкин рассказал в эфире "Матч ТВ" .

"Ближе, конечно же, олимпийское золото, потому что это будет через несколько лет, - сказал Овечкин. - А так, и олимпийское золото, и рекорд Гретцки [важны]. Но опять же, это очень тяжело, нужно иметь колоссальное терпение, везение, удачу, и чтобы все сложилось".

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. В активе Гретцки 894 гола. Следующие зимние олимпийские игры пройдут в 2022 году в Пекине.

Овечкин играет за "Вашингтон" с 2004 года. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

В составе сборной России Овечкин трижды становился чемпионом мира, в его активе также две серебряные и четыре бронзовые награды мировых первенств. В 2006 году вместе с национальной командой он занял четвертое место на Олимпийских играх в Турине, уступив в матче за третье место сборной Чехии (0:3).