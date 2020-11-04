Месси пожелал Марадоне скорейшего восстановления после операции

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ноября. /ТАСС/. Шестикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси направил послание Диего Марадоне, который восстанавливается после операции на головном мозге. Соответствующее сообщение форвард испанской "Барселоны" опубликовал на своей странице в Instagram .

60 лет "золотому мальчику". Восемь вопросов про Диего Марадону

"Диего, моя семья и я хотим видеть тебя здоровым как можно скорее. Обнимаю тебя от чистого сердца", - написал Месси.

Бывший игрок и тренер сборной Аргентины по футболу Марадона восстанавливается после операции по удалению субдуральной гематомы.

"Восстановление проходит без осложнений, Диего находится в сознании. Он чувствует себя хорошо", - сообщил лечащий врач Марадоны Леопольдо Луке изданию El Universal.

60-летнего Марадону положили в больницу в аргентинском городе Ла-Плата в понедельник. Во вторник бывшего футболиста перевезли в другую больницу, где ему была проведена операция.

Марадона является одним из лучших футболистов ХХ века. Аргентинский нападающий выигрывал чемпионат и Кубок Италии, Кубок Испании, Кубок УЕФА и чемпионат мира. Всего он сыграл 687 матчей и забил 363 мяча, в том числе за сборную Аргентины - 113 матчей, 50 мячей.